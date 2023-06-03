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13:56, 3 июня 2023Бывший СССР

ВСУ перебросили артиллерию на херсонское направление

Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ перебросили артиллерию на херсонское направление

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили артиллерию на херсонское направление. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости.

«Противник стал активнее применять артиллерию — его артиллерийский парк, выбитый нашими военными, недавно пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей. Также им подвезли и боеприпасы», — сообщил Сальдо.

Кроме того, он прокомментировал действия российских артиллеристов, которые побеждают противника в артдуэлях. Врио главы региона сказал, что в воздухе доминируют российские разведывательные беспилотники.

Ранее стало известно, что ударом артиллерии российские войска уничтожили в Херсоне склад с пятью тоннами боеприпасов ВСУ, который располагался в производственном здании силикатного завода. По словам представителя экстренных служб, удар был нанесен 2 июня, в нем боеприпасы складировало одно из подразделений 124-й бригады теробороны ВСУ.

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    Семен Александров
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