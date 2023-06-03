Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ перебросили артиллерию на херсонское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили артиллерию на херсонское направление. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости.

«Противник стал активнее применять артиллерию — его артиллерийский парк, выбитый нашими военными, недавно пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей. Также им подвезли и боеприпасы», — сообщил Сальдо.

Кроме того, он прокомментировал действия российских артиллеристов, которые побеждают противника в артдуэлях. Врио главы региона сказал, что в воздухе доминируют российские разведывательные беспилотники.

Ранее стало известно, что ударом артиллерии российские войска уничтожили в Херсоне склад с пятью тоннами боеприпасов ВСУ, который располагался в производственном здании силикатного завода. По словам представителя экстренных служб, удар был нанесен 2 июня, в нем боеприпасы складировало одно из подразделений 124-й бригады теробороны ВСУ.