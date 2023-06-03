Толпа немцев освистала Шольца и обвинила его в разжигании войны

Bild: толпа немцев освистала канцлера ФРГ Шольца и обвинила его в разжигании войны

Видео: @AZeckenbiss

Толпа немцев освистала канцлера германии Олафа Шольца и обвинила его в разжигании войны. Об этом сообщает газета Bild и публикует соответствующее видео.

На кадрах с фестиваля Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Фалькензе видно, как около ста человек во время выступления политика называют его «поджигателем войны», «лжецом» и «бандитом».

Отмечается, что Шольц попытался донести собравшимся оправдания о необходимости помощи Украине, однако его речь сопровождалась возмущенными выкриками граждан.

Аналогичная реакция последовала на выход на сцену премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке. Он и канцлер хотели успокоить собравшихся, однако те продолжали выкрикивать лозунги.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в ходе диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским использовал неприличный жест, чтобы заставить того замолчать.

