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17:29, 3 июня 2023Мир

Словакия предупредила о возможном отказе от поддержки Украины после выборов

Президент Словакии Чапутова: выборы могут подорвать поддержку страной Украины

Фото: Dušan Veverkolog / Unsplash

Предстоящие парламентские выборы в Словакии могут подорвать поддержку Украины, если к власти придут оппозиционные партии. Об этом предупредила словацкий президент Зузана Чапутова в интервью Politico.

Она добавила, что если «популистские партии» возглавят правительство осенью этого года, то внешняя политика Братиславы станет похожа на ту, что проводит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Словакия могла бы последовать за Венгрией и стать трудным ребенком Евросоюза», — заявила политик.

Чапутова подчеркнула, что Словакия была твердым союзником Украины. Однако, по ее словам, новое правительство может изменить мнение по этому вопросу, поскольку «влияние России распространяется по всей Европе».

Ранее лидер крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность, что президент может не доверить партии-победителю на парламентских выборах сформировать кабмин. Причиной он назвал разницу во мнениях по помощи Украине.

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    Семен Александров
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