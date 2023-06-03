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21:51, 3 июня 2023Экономика

«Тинькофф» ввел комиссию за пополнение счета наличными в долларах и евро

Банк «Тинькофф» ввел комиссию в 1% за пополнение счета наличными в долларах и евро

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Банк «Тинькофф» ввел комиссию в размере одного процента за пополнение счетов в долларах США и евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Комиссия будет взиматься за пополнение счета через банкоматы и сервисы «Тинькофф», а также через кассово-инкассаторский центр банка.

«Коммерсантъ» уточняет, что речь идет держателях расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в этих двух валютах.

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    Марина Совина
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