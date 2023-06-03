Вероятность заключения новых соглашений между Россией и США оценили

Политолог Топорнин счел маловероятными соглашения между Россией и США в ближайшее время

России и США необходимо начинать движение в сторону заключения новых соглашений, которые могли бы дать определенные гарантии безопасности миру и ограничить развитие вооружений. Вместе с тем, очевидно, что начало диалога невозможно до прекращения украинского конфликта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Николай Топорнин.

«Здравый смысл говорит о том, что страны должны сесть за стол переговоров без каких либо условий, выложить все карты на стол, а уже потом выдвигать какие-то требования к оппоненту, — сказал Топорнин. — Так что рациональное зерно в предложении США о начале диалога с Россией, безусловно, есть. Посмотрим, хватит ли этого для того, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, когда страны прекратили все соглашения, но с чего-то в любом случае надо начинать».

Политолог заметил, что мир сегодня вернулся к ситуации до начала 1970-х готов прошлого столетия, когда были подписаны первые соглашения между двумя странами. Сейчас, когда государства и, фактически, международная безопасность оказались отброшены назад более чем на 50 лет, любое движение вперед, как подчеркнул Топорнин, стоит приветствовать.

«Сейчас, конечно, отношения такие плохие, что с трудом верится, что когда-то мы сможем сесть за стол переговоров. Особенно пока продолжается украинский конфликт и пока он находится в горячей фазе. Так что инициатива позитивная, но в современных условиях маловероятная», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США подготовились к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Политик подчеркнул, что США готовы начать диалог без предварительных условий.