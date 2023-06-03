Депутат Верховной Рады пожаловалась полиции на поющего песни Цоя мужчину

Депутат Верховной Рады Украины обратилась в полицию из-за поющего песни Цоя мужчины

Депутат Верховной Рады Украины Наталья Пипа обратилась в полицию и написала заявление на мужчину, который пел песни Виктора Цоя на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

На своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она заявила, что написала заявление в полицию 2 июня на мужчину, который исполнял песни Цоя в центре Львова.

Уточняется, что молодой человек не отреагировал на просьбу депутата «не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке», что побудило женщину вызвать полицию.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в эфире телеканала «Киев24» отказался говорить на украинском языке. Он подчеркнул, что государство гарантирует свободное развитие других языков, при этом «полстраны разговаривает на русском языке».