В Раде назвали условие выживания Украины

Депутат Рады Гетманцев назвал сотрудничество с МВФ условием выживания Украины

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и получение финансирования от него является для Украины условием выживания как государства. Его назвал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает РИА Новости.

«В наших сегодняшних условиях я бы вообще не хотел рассматривать вероятность отсутствия финансирования от МВФ. Сегодня сотрудничество с фондом является не просто приоритетом, а крайне важным условием для выживания», — заявил депутат.

При этом он отметил, что до сегодняшнего дня Киев за все время сотрудничества с МВФ не исполнил до конца ни одной программы.

В конце мая Гетманцев заявил, что с начала специальной военной операции Киев получил от Запада более 50 миллиардов долларов финансовой помощи. Он уточнил, что 19,2 миллиарда долларов из всего объема полученных средств составляют гранты, то есть безвозвратные финансовые поступления.