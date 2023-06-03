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10:14, 3 июня 2023Бывший СССР

Российские санитарные машины назвали одной из приоритетных целей ВСУ

РИА Новости: российские санитарные машины являются одной из приоритетных целей ВСУ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Санитарные машины России, которые занимаются эвакуацией раненых российских бойцов, являются одной из приоритетных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный медик 200-й мотострелковой бригады с позывным Вивальди, передает РИА Новости.

«Так как у противника есть так называемые камикадзе, они не жалеют, бьют и по санитарным машинам (...). Противник не жалеет ни боеприпасов, ни своих сил, бьет в полной мере, если даже противник прекрасно видит, что машина с красным крестом, — работает по полной», — сказал военный медик.

Он добавил, что украинские дроны пытаются атаковать санитарные автомобили, когда они подъезжают на расстояние до одного километра к линии боевого соприкосновения. По словам военного медика, один раз, когда в машине с красным крестом вывозили пострадавших, по автомобилю прилетел дрон-камикадзе.

Ранее военная медсестра Ирина Касымжанова, которая в августе 2022 года отправилась добровольцем в зону СВО, рассказала, что украинские военные регулярно закидывают сообщения в гражданские каналы, где обещают вознаграждения за головы российских медиков.

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    Анастасия Шейкина
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