РИА Новости: российские санитарные машины являются одной из приоритетных целей ВСУ

Санитарные машины России, которые занимаются эвакуацией раненых российских бойцов, являются одной из приоритетных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный медик 200-й мотострелковой бригады с позывным Вивальди, передает РИА Новости.

«Так как у противника есть так называемые камикадзе, они не жалеют, бьют и по санитарным машинам (...). Противник не жалеет ни боеприпасов, ни своих сил, бьет в полной мере, если даже противник прекрасно видит, что машина с красным крестом, — работает по полной», — сказал военный медик.

Он добавил, что украинские дроны пытаются атаковать санитарные автомобили, когда они подъезжают на расстояние до одного километра к линии боевого соприкосновения. По словам военного медика, один раз, когда в машине с красным крестом вывозили пострадавших, по автомобилю прилетел дрон-камикадзе.

Ранее военная медсестра Ирина Касымжанова, которая в августе 2022 года отправилась добровольцем в зону СВО, рассказала, что украинские военные регулярно закидывают сообщения в гражданские каналы, где обещают вознаграждения за головы российских медиков.