Военная медсестра рассказала об охоте на российских медиков в зоне СВО

Военная медсестра Ирина Касымжанова рассказала об охоте на российских медиков в зоне СВО

Украинские военные регулярно закидывают сообщения в гражданские каналы, где обещают вознаграждения за головы российских медиков. Об этом в среду, 8 марта, «Ленте.ру» рассказала военная медсестра Ирина Касымжанова, которая в августе 2022 года отправилась добровольцем в зону специальной военной операции (СВО).

«За голову российского врача платят хорошо — а потому страшно, ведь убить может не только боец противника, но даже гражданский. В зоне боевых действий мы не знали, что за люди нас окружали — но я с негативом от мирного населения не сталкивалась», — рассказала Касымжанова.

По словам собеседницы «Ленты.ру», однажды к российским военным медикам привезли женщину с осколочным в живот: она кричала от боли и страха, и очень просила не посылать ее в обычную больницу — говорила, что хочет остаться. В итоге на втором этапе эвакуации она действительно поехала с военными.

Полную версию интервью с Ириной Касымжановой можно прочитать здесь.