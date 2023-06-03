Зеленский вновь выразил желание поговорить с президентом Бразилии и пригласил его в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил желание поговорить с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой и заручиться его поддержкой. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

В ходе интервью с журналистами латиноамериканских СМИ Зеленский подтвердил заинтересованность во встрече с Лулой. «Неоднократно приглашал президента на Украину. Считаю, что нам нужно поговорить», — пояснил он.

Украинский президент указал, что хочет поддержки от как можно большего числа стран, в том числе одобрения «формулы мира», предложенной Киевом.

В мае Зеленский уже приглашал да Силву на Украину. При этом еще в апреле тот говорил, что его поездка в Россию или на Украину станет возможной лишь тогда, когда будут созданы условия для достижения мира между двумя странами.