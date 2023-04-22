Президент Бразилии назвал условие для поездки в Россию или на Украину

Глава Бразилии Силва не поедет в Россию или на Украину, пока не появятся условия для мира

Президент Бразилии Лула да Сильва назвал условие для поездки в Россию или на Украину. По его словам, поездка станет возможной лишь тогда, когда будут созданы условия для достижения мира между двумя странами. Слова политика приводит ТАСС.

По мнению Силвы, в первую очередь следует создать переговорную группу из представителей нескольких стран для обсуждения мирного урегулирования.

«Бразилия хочет найти способ установить мир. Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя», — заявил бразильский лидер.

При этом известно, что его советник все же встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передал своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Лула да Силве письмо с приглашением приехать в Россию на Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге