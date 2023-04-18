Путин пригласил бразильского президента посетить ПМЭФ
Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра заявил, что президент России Владимир Путин передал своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Лула да Силве письмо с приглашением приехать в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал G1.
По словам бразильского дипломата, адресованное Лула да Силве письмо было передано главой МИД России Сергеем Лавровым. «Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости», — указал Виэйра.
Ранее сообщалось, что Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в страны Латинской Америки. После Бразилии министр посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.
Главная тема ПМЭФ — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В рамках форума запланированы шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ.