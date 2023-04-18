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03:48, 18 апреля 2023Мир

Путин пригласил бразильского президента посетить ПМЭФ

Глава МИД Бразилии Виэйра: Путин пригласил своего коллегу Лулу да Силву посетить ПМЭФ
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Marcelo Chello / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра заявил, что президент России Владимир Путин передал своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Лула да Силве письмо с приглашением приехать в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал G1.

По словам бразильского дипломата, адресованное Лула да Силве письмо было передано главой МИД России Сергеем Лавровым. «Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости», — указал Виэйра.

Ранее сообщалось, что Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в страны Латинской Америки. После Бразилии министр посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.

Главная тема ПМЭФ — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В рамках форума запланированы шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ.

Марина Совина
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