Путин пригласил бразильского президента посетить ПМЭФ

Глава МИД Бразилии Виэйра: Путин пригласил своего коллегу Лулу да Силву посетить ПМЭФ

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра заявил, что президент России Владимир Путин передал своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Лула да Силве письмо с приглашением приехать в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал G1.

По словам бразильского дипломата, адресованное Лула да Силве письмо было передано главой МИД России Сергеем Лавровым. «Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости», — указал Виэйра.

Ранее сообщалось, что Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в страны Латинской Америки. После Бразилии министр посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.

Главная тема ПМЭФ — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В рамках форума запланированы шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ.