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00:49, 17 апреля 2023Мир

Лавров начал латиноамериканское турне

МИД России: Лавров с 17 по 21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу

Фото: Зафар Халилов / Sputnik/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в страны Латинской Америки. Об этом сообщили в российском МИД.

В рамках турне глава российской дипломатии посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.

В дипведомстве отметили, что Лавров направляется в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах. «Для нас Латинская Америка — это дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог, развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне», — указали на Смоленской площади.

В начале февраля, находясь в очередном турне по Африке, Лавров заявил о рецидиве колониализма западных стран на континенте. Министр призвал бывшие метрополии забыть о том, как они захватывали и эксплуатировали страны региона, подчеркнув, что именно Россия стояла «у истоков освобождения Африки от колониального ига».

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Марина Совина
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