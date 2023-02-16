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06:03, 16 февраля 2023Мир

Названо историческое преимущество России над Францией в Африке

Политолог Чихачев: вклад СССР в борьбу с колониализмом усиливает позиции России в Африке

Фото: Paul Lorgerie / Reuters

Вклад, который Советский Союз внес в борьбу народов Африки с колониализмом, позволяет современной России усилить свои позиции на континенте. Такое преимущество России над Францией назвал старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев в беседе с «Лентой.ру».

Политолог напомнил, что СССР также оказывал значительную помощь уже ставшим независимым африканским государствам. «Россия может использовать в Африке фактор отсутствия у нее колониального прошлого (…) Положительная память о России — это очень хороший фон для присутствия на континенте», — рассказал Чихачев. По этой причине на митингах в некоторых африканских странах, включая франкоговорящие Мали и Буркина-Фасо, все чаще можно было увидеть людей с российскими флагами и даже портретами президента России Владимира Путина, отметил он.

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Сегодня

Историческое прошлое Франции, напротив, играет против нее. «Активность французской дипломатии в своих бывших колониях сегодня воспринимается как проявление неоколониальной политики, концепции Françafrique, в рамках которой Франция оказывала очень сильное неформальное влияние на военно-политическое развитие африканских государств, прибегая к различным теневым способам, ставя во власть нужные политические фигуры и меняя неугодных президентов», — пояснил специалист.

В начале февраля, находясь в очередном турне по Африке, глава МИД России Сергей Лавров заявил о рецидиве колониализма западных стран на континенте. Министр призвал бывшие метрополии забыть о том, как они захватывали и эксплуатировали страны региона, подчеркнув, что именно Россия стояла «у истоков освобождения Африки от колониального ига».

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Валентина Шварцман
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