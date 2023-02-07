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16:03, 7 февраля 2023Мир

Лавров заявил о возвращении колониализма Запада в Африку

Глава МИД России Лавров заявил о рецидиве колониализма западных стран в Африке

Фото: Benoit Tessier / Reuters

На сегодняшний день можно наблюдать рецидив колониализма западных стран в Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе официального визита в Мали. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Нам скрывать нечего и стесняться тоже нечего. Мы стояли у истоков освобождения Африки от колониального ига», — подчеркнул российский дипломат, добавив, что бывшим западным метрополиям необходимо забыть о том, как они захватывали и эксплуатировали африканский континент.

7 февраля Лавров прилетел с визитом в Мали. В Бамако он встретился с главой МИД Мали Абдулаем Диопом, также запланирована встреча с президентом переходного периода Ассими Гойтой. Как ожидается, стороны обсудят региональную и международную ситуацию, в том числе события вокруг Украины.

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Глеб Бажуткин
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