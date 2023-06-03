Опубликовано видео неприличного жеста премьера Люксембурга в адрес Зеленского

Опубликовано видео жеста премьера Люксембурга Беттеля президенту Украины Зеленскому

Опубликовано видео неприличного жеста премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Инцидент произошел на полях саммита Европейского политического сообщества, кадры публикует на YouTube канал Telegraf Balkan.

На кадрах видно, что Зеленский общался с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем в общем кругу. Затем уже на ходу Бетель вновь обратился к украинскому президенту, а когда тот начал отвечать, стал делать характерный жест ладонью.

В ответ на такой шаг Зеленский с улыбкой отвернулся, попытавшись показать журналистам, что не обиделся на Беттеля и не воспринял его действия как оскорбление.

В ходе мероприятия Зеленский заявил об организации в будущем саммита для обсуждения его мирного плана. Вучич же пояснил, что встреча с украинским лидером не поменяла позицию Белграда по поводу санкций в отношении России.