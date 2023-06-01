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17:30, 1 июня 2023Мир

Вучич рассказал о разговоре с Зеленским

Вучич заявил, что разговор с Зеленским не изменит позицию Сербии по санкциям против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

«У нас был корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии, через свое руководство, и мы свое решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию. Никогда не можете одним разговором изменить своей позиции. Сербия проводит свою политику, Сербия — самостоятельное и независимое государство и Сербия соблюдает свои интересы», — заявил Вучич.

Отмечается, что сербский политик не рассказал о реакции Зеленского на отказ Белграда поддержать санкции против России. При этом Вучич подчеркнул, что лидер Украины не признает Косово.

«Все хотят, чтобы Сербия вела себя экстремистски и не признавала своих интересов. Если надо, я один останусь их защищать», — подытожил президент Сербии.

Ранее Вучич поблагодарил Россию за принципиальную позицию по Косову и Метохии. По его словам, Москва проявила принципиальную позицию и поддержку в вопросе суверенитета и территориальной целостности Сербии.

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    Виктория Кондратьева
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