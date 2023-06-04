Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:55, 4 июня 2023Экономика

Белоруссия и Китай начнут вместе производить электромобили

Белоруссия и Китай договорились о совместном производстве электромобилей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Белоруссия и Китай договорились о начале совместного производства электромобилей на территории Белоруссии. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков по итогам визита белорусской делегации в КНР, сообщается в Telegram-канале правительства страны.

Помимо этого чиновник отметил, что в ходе визита решены вопросы обеспечения оборудованием Национального аэропорта «Минск». Также были достигнуты договоренности по поставкам 15 железнодорожных локомотивов и об увеличении в 4 раза количества разрешений для белорусского автотранспорта, осуществляющего грузоперевозки в КНР.

Кроме того, Минск и Пекин договорились о создании совместных проектов по подготовке кадров в сфере здравоохранения, а также производству медицинского оборудования и фармацевтической продукции.

Ранее председатель парламента Белоруссии Наталья Кочанова оценила уход из страны иностранных инвесторов.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    Украинские диверсанты атаковали Белгородскую область и предложили губернатору встретиться. Он согласился ради пленных
    В Британии заподозрили Россию в подготовке диверсий
    Кадыров предложил направить в Белгородскую область чеченские подразделения
    Немецкие ученые рассказали о пользе сна при закрытых окнах
    Жилой дом полностью уничтожен из-за обстрелов ВСУ в Горловке
    В российском регионе сбили беспилотник «Азова»
    Соблюдающая ПДД утка с новорожденными утятами попала на видео в Москве
    Известная певица раскрыла способ проверки гостей на трезвость
    Германии предрекли экономический кризис
    Американский разведчик заявил о тяжелом ранении Залужного
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.