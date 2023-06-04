Белоруссия и Китай начнут вместе производить электромобили

Белоруссия и Китай договорились о совместном производстве электромобилей

Белоруссия и Китай договорились о начале совместного производства электромобилей на территории Белоруссии. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков по итогам визита белорусской делегации в КНР, сообщается в Telegram-канале правительства страны.

Помимо этого чиновник отметил, что в ходе визита решены вопросы обеспечения оборудованием Национального аэропорта «Минск». Также были достигнуты договоренности по поставкам 15 железнодорожных локомотивов и об увеличении в 4 раза количества разрешений для белорусского автотранспорта, осуществляющего грузоперевозки в КНР.

Кроме того, Минск и Пекин договорились о создании совместных проектов по подготовке кадров в сфере здравоохранения, а также производству медицинского оборудования и фармацевтической продукции.

Ранее председатель парламента Белоруссии Наталья Кочанова оценила уход из страны иностранных инвесторов.