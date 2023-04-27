В Белоруссии оценили уход из страны иностранных инвесторов

Председатель парламента Белоруссии Кочанова оценила уход из страны иностранных инвесторов

Председатель парламента Белоруссии Наталья Кочанова посетила завод медицинских изделий «Медивайс», развитием которого ранее занимались американские инвесторы, покинувшие страну из-за санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета Республики.

«Уходят — пусть уходят, эти производства не пропадут. Все, что было построено у нас в Белоруссии, все будет работать и функционировать», — оценила она решение иностранных инвесторов уйти с белорусского рынка.

По словам Кочановой, на предприятие уже пришли белорусские бизнесмены, которые возобновили производство, «очень нужное для страны».

Ранее постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что ограничения являются инструментом давления на неугодные страны. Он назвал подобные меры современной формой неоколониализма. Дипломат добавил, что Белоруссия встретилась с беспрецедентным внешним давлением, ограничивающим возможности для граждан страны.