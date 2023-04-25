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01:31, 25 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии назвали цель санкционной политики США

Постпред Белоруссии Рыбаков назвал санкции инструментом давления США на неугодные страны

Фото: Unsplash

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков рассказал, для чего США активно вводят санкции против разных стран. Слова дипломата приводит РИА Новости.

На заседании Совбеза ООН Рыбаков назвал цель санкционной политики США и посчитал, что ограничения являются инструментом давления на неугодные страны. По его мнению, подобные меры — это современная форма неоколониализма.

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«Санкции фактически стали повседневным инструментом Вашингтона и его сателлитов для оказания давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что страна встретилась с беспрецедентным внешним давлением, ограничивающим возможности для граждан страны. «Белоруссия открыта к возвращению к нормальным отношениям со всеми странами и во всех сферах, но не в обмен на наши национальные интересы и ценности», — заключил Рыбаков.

Ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о работающих санкциях. Он призвал не верить данным о том, что ограничения западных стран против Москвы работают, а российская экономика идет на спад.

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Марина Совина
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