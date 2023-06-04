Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 4 июня 2023Мир

Премьер Бельгии потерял сознание после падения с велосипеда

Премьер-министр Бельгии де Кро был госпитализирован после падения с велосипеда

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро упал с велосипеда и был госпитализирован. Об этом сообщает бельгийское издание RTBF.

Инцидент произошел в субботу, 3 июня, во время велосипедной прогулки де Кро с сыном, недалеко от дома премьера в Бракеле, провинция Восточная Фландрия. При падении политик сильно ударился головой и ненадолго потерял сознание. В итоге премьер-министра госпитализировали, однако медики пришли к выводу, что у де Кро нет никаких серьезных травм и уже к вечеру отпустили его домой.

Премьер-министр Бельгии записал видео, в котором уверил коллег, подписчиков и избирателей, что с ним все в порядке. «Спасибо за ваши сообщения, я уже дома. К счастью, на мне был шлем и мой сын быстро вызвал скорую помощь. Я бы хотел поблагодарить парамедиков из Университетского госпиталя Гента. Спасибо вам за заботу и внимательность. Спорт полезен для здоровья, но иногда нужно быть внимательнее», – сказал де Кро.

Ранее представитель офиса Александр Де Кро заявил, что страна выразила готовность обучать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию истребителей F-16. Бельгия будет обучать украинцев вместе с другими странами НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости
    Польские наемники подтвердили участие в атаке на Белгородскую область
    Российский танк выдержал попадания двух ракет ВСУ и продолжил движение
    ПСЖ потерял более миллиона подписчиков из-за ухода Месси
    Рабочий сорвался с высоты на стройке в Москве
    Премьер Бельгии потерял сознание после падения с велосипеда
    Описано будущее рынка недвижимости
    Известная певица раскрыла стоимость аренды квартиры в Москве
    Саудовский министр высказался об обсуждениях ОПЕК+ словами «вы не представляете»
    Атаковавшие Белгородскую область польские наемники показали американскую технику
    Собянин перечислил плюсы вагонов «Москва-2020»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.