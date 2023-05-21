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23:24, 21 мая 2023Мир

В Бельгии подтвердили готовность обучать украинцев пилотированию F-16

В Бельгии подтвердили готовность обучать ВСУ пилотированию истребителей F-16 вместе с НАТО

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Представитель офиса премьер-министра Бельгии Александр Де Кро заявил, что страна выразила готовность обучать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию истребителей F-16. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Бельгия будет обучать украинцев вместе с другими странами НАТО. Этот вопрос обсудили и утвердили члены специального министерского совета в пятницу, 19 мая. При этом практические детали уточнят в ближайшее время.

Ранее Де Кро объявил о невозможности отправки самолетов Украине. Канцелярия премьер-министра объяснила, что все самолеты F-16 находятся в эксплуатации.

Великобритания и Нидерланды объявили о создании международной коалиции по закупке истребителей F-16 для Украины. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Германии «нет техники и возможностей для активного участия в таком союзе».

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Марина Совина
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