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03:14, 4 июня 2023Интернет и СМИ

Жители европейского города пожаловались на агрессию украинских беженцев

Lublin112: украинские беженцы захватили польский Красныстав и держат в страхе жителей

Фото: Reuters

Украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей. Об этом сообщает местный портал Lublin112.

Горожане жалуются на группу из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями. Из-за них, по словам местных жителей, некогда мирный город стал «местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».

Отмечается, что сначала с беженцами не было проблем и они никаким образом не привлекали к себе внимание. Но со временем начали происходить «тревожные и шокирующие события». Портал приводит случай, когда полицейские пытались поговорить с одним из украинцев, а более десятка его соотечественников начали отгонять служителей закона. Их удалось успокоить лишь применением силы со стороны полиции.

Горожане рассказали журналистами, как беженцы ведут себя в магазинах. По словам собеседников портала, они берут с полок упаковки различных продуктов, открывают их и едят содержимое, а затем кладут обратно.

Из-за многочисленных сигналов в ситуацию вмешались местные власти. Мэр Красныстава Роберт Костюк пообещал, что будет следить за тем, чтобы каждый из жителей чувствовал себя в безопасности.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы стали терять все льготы на проживание при выезде из Польши. Они жалуются на потерю защитного статуса.

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    Екатерина Подвигина
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