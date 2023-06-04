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11:08, 4 июня 2023Россия

Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр близ Херсона
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Российские военные из группировки войск «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр близ Херсона и выйти к островам Великий и Бокаевский. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА Новости в воскресенье, 4 июня.

«В результате огневого поражения две лодки противника и два автомобиля типа "пикап" уничтожены, 37 военных ВСУ погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, также на херсонском направлении Вооруженные силы РФ уничтожили две лодки украинских военных и один миномет калибром 120 миллиметра у острова Коробелов, а также миномет в промышленном районе Херсона. Кроме того, российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Дарьевка — в результате были ликвидированы десять украинских военнослужащих.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что сложившаяся в зоне специальной военной операции ситуация, которую можно образно охарактеризовать как «стояние на Днепре», выгодна России, а не Украине. По его словам, что ВСУ теряют технику, еще не побывавшую в бою, находящуюся тылу, на складах и базах хранения, а также запасы снарядов, ГСМ, амуниции, личный состав.

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