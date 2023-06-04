Стали известны подробности пожара в больнице Новосибирска
Открытое горение в Центральной клинической больнице Новосибирска ликвидировано. Эти и другие подробности пожара стали известны порталу NGS.
В региональном ГУ МЧС журналистам сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение кровли на площади 1800 квадратных метров. Сейчас продолжается проливка сгоревших конструкций.
Всех пациентов больницы эвакуировали, их направят в другие медицинские учреждения.
Кроме того, передает ТАСС, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов назвал предварительную причину пожара — короткое замыкание. «Огневых работ в этом здании не велось. Более детально будет понятно после обследования лаборатории», — добавил он.
О загоревшейся крыше Центральной клинической больницы Новосибирска стало известно ранее 4 июня. Пострадавших в результате возгорания нет.