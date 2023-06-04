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12:59, 4 июня 2023Россия

В российском городе загорелась крыша больницы

В Новосибирске на площади 1,8 тысячи квадратных метров загорелась Центральная больница
СюжетПожар в Новосибирске

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

«В 15:25 (11:25 мск — прим. «Ленты.ру») поступило сообщение о пожаре в больнице в Советском районе Новосибирска. На момент прибытия горела кровля по всей площади», — говорится в сообщении.

Пожару в Новосибирске присвоен повышенный ранг сложности. Как уточнили в пресс-службе областного Минздрава, всех пациентов городской больницы эвакуировали. Пострадавших в результате возгорания нет.

Предварительно, площадь горения составляет порядка 1,8 тысячи квадратных метров.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что в городе Орехово-Зуево Московской области загорелся торговый центр (ТЦ) «Феникс». К моменту прибытия пожарных огонь охватил второй этаж ТЦ. В результате возгорание было ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало.

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    Олег Давыдов
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