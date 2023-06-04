В российском городе загорелась крыша больницы

В Новосибирске на площади 1,8 тысячи квадратных метров загорелась Центральная больница

В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

«В 15:25 (11:25 мск — прим. «Ленты.ру») поступило сообщение о пожаре в больнице в Советском районе Новосибирска. На момент прибытия горела кровля по всей площади», — говорится в сообщении.

Пожару в Новосибирске присвоен повышенный ранг сложности. Как уточнили в пресс-службе областного Минздрава, всех пациентов городской больницы эвакуировали. Пострадавших в результате возгорания нет.

Предварительно, площадь горения составляет порядка 1,8 тысячи квадратных метров.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что в городе Орехово-Зуево Московской области загорелся торговый центр (ТЦ) «Феникс». К моменту прибытия пожарных огонь охватил второй этаж ТЦ. В результате возгорание было ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало.