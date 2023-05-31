В Подмосковье загорелся ТЦ на площади 80 квадратных метров

В подмосковном городе Орехово-Зуево загорелся ТЦ «Феникс» на площади 80 квадратных метров

В подмосковном городе Орехово-Зуево загорелся торговый центр (ТЦ) «Феникс» на площади 80 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что все произошло по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, улица Парковская, дом 15. К моменту прибытия пожарных огонь охватил второй этаж ТЦ.

Причины возгорания сейчас устанавливаются, огнеборцы продолжают работу. Подмосковная прокуратура контролирует ситуацию.

30 мая сообщалось, что в селе Осташево Волоколамском городском округе Московской области произошел пожар в двухэтажном складе со спиртом.

Из здания были эвакуированы 30 сотрудников, пожару присваивали повышенный ранг сложности. На складе хранился медицинский спирт.

В результате случившегося никто не пострадал.