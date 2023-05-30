В Подмосковье загорелся склад с медицинским спиртом

В подмосковном селе Осташево произошел пожар в двухэтажном складе со спиртом

В Подмосковье на складе в селе Осташево произошел пожар, сообщается на сайте регионального МЧС.

Огонь вспыхнул в двухэтажном бетонном здании на Рузском шоссе. По состоянию на 16:02 площадь горения составила 3,4 тысячи квадратных метра. По предварительным данным, пострадавших нет. Как уточняет ТАСС, из здания были эвакуированы 30 сотрудников, пожару присвоен повышенный ранг сложности. На складе хранился медицинский спирт.

Ранее в центре Москвы на Никитском бульваре произошел пожар в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века. Было спасено девять человек.