Пожар в жилом доме начала XX века в центре Москвы ликвидировали

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве потушили на площади 60 кв. м

Пожар в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка потушили. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, передает ТАСС.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. «На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало», — заявил собеседник агентства.

Пожар в здании, построенном в центре Москвы в начале XX века, начался вечером 25 мая. По некоторым данным, возгорание произошло в трехкомнатной квартире. В ведомстве сообщали, что всего спасено девять человек, все взрослые.

Днем ранее, 24 мая, в Москве загорелось здание популярного театра Et Cetera, расположенного в Красносельском районе столицы.