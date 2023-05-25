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22:25, 25 мая 2023Россия

Пожар в жилом доме начала XX века в центре Москвы ликвидировали

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве потушили на площади 60 кв. м

Фото: Агентство «Москва»

Пожар в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка потушили. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, передает ТАСС.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. «На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало», — заявил собеседник агентства.

Пожар в здании, построенном в центре Москвы в начале XX века, начался вечером 25 мая. По некоторым данным, возгорание произошло в трехкомнатной квартире. В ведомстве сообщали, что всего спасено девять человек, все взрослые.

Днем ранее, 24 мая, в Москве загорелось здание популярного театра Et Cetera, расположенного в Красносельском районе столицы.

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Марина Совина
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