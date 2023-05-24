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15:33, 24 мая 2023Культура

В Москве загорелось здание популярного театра

В Москве загорелось здание популярного театра Et Cetera
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве загорелось здание популярного театра Et Cetera, расположенного в Красносельском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным издания, пожар в семиэтажном здании начался на пятом этаже в подсобном помещении. Сообщается, что в среду, 24 мая, в 10:13 на пульт спасателей поступила информация о возгорании. К моменту приезда сотрудников МЧС 50 человек выбрались из здания самостоятельно. В 10:50 пожар был ликвидирован на площади пять квадратных метров.

В пресс-службе добавили, что один человек пострадал в результате возгорания в здании театра. По данным издания, им оказался сотрудник МЧС, надышавшийся угарным газом. Мужчина передан медикам.

Ранее Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге оштрафовали на 15 тысяч рублей по требованию Роспотребнадзора. Куйбышевский районный суд вынес такое решение из-за множества обнаруженных в культурном учреждении нарушений санитарных и гигиенических правил, которые могут понести за собой угрозы жизни и здоровью находящихся в нем людей.

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Анастасия Астахова
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