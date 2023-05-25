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22:03, 25 мая 2023Россия

В центре Москвы произошел пожар

В жилом доме на Никитском бульваре в Москве произошел пожар

Фото: Антон Кардашов / Агентство «Москва»

В центре Москвы на Никитском бульваре возник пожар в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире. Площадь пожара составляет 60 квадратных метров. «В настоящее время спасено 9 человек — все взрослые», — сообщил собеседник агентства. Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее в Москве загорелось здание популярного театра Et Cetera, расположенного в Красносельском районе столицы. Пожар в семиэтажном здании начался на пятом этаже в подсобном помещении. К моменту приезда сотрудников МЧС 50 человек выбрались из здания самостоятельно. Сообщалось, что в результате возгорания пострадал один человек. Им оказался сотрудник МЧС, надышавшийся угарным газом.

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Марина Совина
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