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08:27, 4 июня 2023Экономика

Россия стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

Россия оказалась единственной страной в Европе, где в апреле подешевели продукты

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле подешевели продукты — цены снизились на 0,22 процента в годовом выражении. Такие данные приводит РИА Новости.

Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до апреля 2023 года лишь один раз — в июне 2018-го. Тогда она составила 0,42 процента.

При этом наименьшая инфляция среди европейских стран в середине весны наблюдалась в Швейцарии, где цены на продовольствие выросли на 5,4 процента по сравнению с показателем годичной давности. Также темпы инфляции ниже 10 процентов наблюдались в Белоруссии (6,1 процента), на Кипре (6,7 процента) и в Албании (9,6 процента).

Ранее были названы мировые лидеры по снижению инфляции по итогам марта 2023 года. Россию назвали одной из стран-лидеров по темпам замедления инфляции. При этом единственным государством в мире с годовой дефляцией стал Бахрейн, там она составила 0,1 процента.

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    Екатерина Подвигина
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