Названы мировые лидеры по снижению инфляции

РИА Новости: Россия в марте оказалась на третьем месте в мире по темпам снижения инфляции

Россию назвали одной из стран-лидеров по темпам замедления инфляции. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщает РИА Новости.

По итогам марта 2023 года заметнее всего замедлился рост цен в Южном Судане (на 12,1 процентного пункта), Гане (на 7,8 процентного пункта) и России (на 7,5 процентного пункта). В пятерку также вошли Белоруссия (на 5,7 процентного пункта), Зимбабве и Турция (на 4,7 процентного пункта в каждой стране). Всего инфляция за рассматриваемый месяц снизилась в 102 странах. При этом единственным государством в мире с годовой дефляцией стал Бахрейн, там она составила 0,1 процента.

Рост цен в марте ускорился в 34 государствах, сильнее всего в Ливане — на 74,2 процентного пункта. Также ощутимо выросла инфляция в таких странах, как Бурунди (на 4,6 процентного пункта), Пакистан (3,9 процентного пункта) и Эфиопия (2,2 процентного пункта). Без изменений темпы обесценивания денег сохранились только в Монголии, Восточном Тиморе, Кении и Намибии.

Исследование проведено агентством РИА Новости на основе информации статистических служб 142 стран-членов ООН, раскрывших по состоянию на начало мая данные за март 2023 года.

Ранее Центральный банк России улучшил ожидания по годовой инфляции в стране в 2023 году. По сообщению регулятора, рост цен по итогам года составит 4,5-6,5 процента. Прогноз на 2024 год остался неизменным — ЦБ ожидает, что к следующему году инфляция вернется к целевому уровню в четыре процента.