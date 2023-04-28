Банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году

Центробанк снизил прогноз по годовой инфляции в России, она составит 4,5–6,5% в 2023 году

Центральный банк России улучшил ожидания по годовой инфляции в 2023 году — по итогам года рост цен составит 4,5-6,5 процента. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте регулятора.

Банк России понизил прогноз на 0,5 процентного пункта, с диапазона в 5-7 процентов. Прогноз на 2024 год остался неизменным — ЦБ ожидает, что к следующему году инфляция вернется к целевому уровню в четыре процента. При этом проинфляционные риски все еще остаются на фоне ускорения роста бюджетных расходов, ухудшения условий внешней торговли и состояния рынка труда, предупреждает ЦБ.

В марте текущего года из-за эффекта высокой базы 2022-го — на фоне сильного ценового скачка год назад — рост цен составил 3,5 процента против 11 процентов в феврале. По оценке Центробанка на 24 апреля инфляция в стране замедлилась до 2,5 процента.

По итогам заседания совета директоров Банка России 28 апреля было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Ключевой параметр монетарной политики остается неизменным уже пятый раз подряд. Однако регулятор отмечает, что будет продолжать оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.