Солист Quest Pistols упал со сцены вниз головой

Солист украинской группы Quest Pistols упал со сцены вниз головой на концерте в Кишиневе

Солист украинской группы Quest Pistols упал со сцены во время выступления в ночном клубе в Кишиневе. Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как музыкант встал на колено у края сцены, потерял равновесие и упал вниз головой с подмостков. О состоянии певца информации нет.

Ранее около 20 школьников упали в обморок на сцене во время концерта в тюменской филармонии.

По словам очевидцев, участники детского хора простояли на сцене около часа, пока перед ними выступали другие исполнители. Зрители зала отметили, что во время исполнения песни около 17 детей почувствовали себя плохо, однако организаторы отказались менять форму программы.