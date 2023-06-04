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12:55, 4 июня 2023Бывший СССР

Военкор рассказал об уничтожении взвода спецназа США на Украине

Военкор Руденко рассказал об уничтожении взвода американского спецназа на Украине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко рассказал об уничтожении взвода американского спецназа на Украине. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что ликвидированные были элитными наемниками. Руденко предпочел не раскрывать место и дату боевого столкновения.

«Знаю точно, что на одном из направлений (писать не буду какое) был уничтожен нашим спецназом целый взвод спецназа, состоящий из специалистов из США», — разъяснил военкор.

По мнению репортера, американские власти были озабочены тем фактом, что в ходе конфликта на Украине российские военнослужащие растут профессионально, а американские «сидят в тылах и деградируют». По этой причине США направили своих солдат на Украину, чтобы те набрались опыта, но результат не оправдал ожиданий, допустил Руденко.

26 мая военкоры заявили, что военные объекты на Украине оказались целью комбинированной атаки Воздушно-космических сил России. Тогда уточнялось, что беспилотным летательным аппаратам «Шахид»/«Герань» удалось добраться до Полтавской и Сумской областей Украины.

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    Анна Щербакова
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