Стало известно о секретной встречи глав разведок из 20 стран

Reuters: главы разведок из 20 стран провели секретную встречу в Сингапуре

Высокопоставленные должностные лица примерно 20 крупнейших мировых разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Как стало известно агентству, такие встречи глав разведок организуются властями Сингапура и уже несколько лет тайно проводятся во время саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла», но ранее о них не сообщалось. По словам одного из собеседников, данные мероприятия способствуют глубокому пониманию намерений сторон и результата, к которому они стремятся.

Уточняется, что на встрече присутствовала директор национальной разведки США Аврил Хейнс. Кроме того, в мероприятии участвовал представитель Китая, несмотря на напряженность в отношениях двух стран.