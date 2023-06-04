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07:33, 4 июня 2023Мир

Стало известно о секретной встречи глав разведок из 20 стран

Reuters: главы разведок из 20 стран провели секретную встречу в Сингапуре
Аврил Хейнс

Аврил Хейнс. Фото: Caroline Chia / Reuters

Высокопоставленные должностные лица примерно 20 крупнейших мировых разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Как стало известно агентству, такие встречи глав разведок организуются властями Сингапура и уже несколько лет тайно проводятся во время саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла», но ранее о них не сообщалось. По словам одного из собеседников, данные мероприятия способствуют глубокому пониманию намерений сторон и результата, к которому они стремятся.

Уточняется, что на встрече присутствовала директор национальной разведки США Аврил Хейнс. Кроме того, в мероприятии участвовал представитель Китая, несмотря на напряженность в отношениях двух стран.

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    Марина Совина
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