Разгадка тайны пропавшей более полувека назад женщины шокировала ее близких

NYP: во Флориде установили причину гибели женщины, которую нашли в сундуке 53 года назад

Полицейские во Флориде установили личность женщины, чье тело обнаружили в сундуке 53 года назад. Об этом сообщает издание New York Post.

Останки женщины со следами насилия были обнаружены 31 октября 1969 года в лесу возле города Сент-Питерсберг. Тело находилось в кофре. Тогда полиция не смогла установить ее личность, и впоследствии этот случай стал одним из самых среди нераскрытых убийств в городе.

В течение полувека детективы неоднократно предпринимали попытки идентифицировать личность убитой по образцам зубов и костей, но результатов это не приносило. Помочь смог только расширенный анализ ДНК. Он показал, что жертвой оказалась мать пятерых детей Сильвия Атертон, которой на момент гибели был 41 год.

По данным следствия, муж покойной ушел из жизни в 1999 году в Лас-Вегасе. Любопытной деталью в деле стало то, что Атертон никогда не числилась пропавшей без вести. По словам помощника начальника полиции Сент-Питерсберга Михаила Ковачева, в 1969 году двое несовершеннолетних видели, как двое мужчин бросили кофр в лесу. Ковачев отметил, что сундук, в котором нашли тело жертвы, принадлежал семье Атертон, однако никакой связи между ней и городом, где ее нашли, не было.

Одна из дочерей Сильвии по имени была шокирована результатами расследования. «Мы понятия не имели, что с ней случилось. Это облегчение, печальное облегчение», — сказала она.

По ее словам, за несколько лет до гибели Атертон уехала из Аризоны в Чикаго вместе со своим вторым мужем, сыном и двумя дочерями. Сейчас полиция разыскивает этих детей покойной, так как они могут обладать информацией о смерти их матери.

Ранее сообщалось, что вооруженный мачете мужчина убил туриста на мексиканском курорте. Во время происшествия были ранены еще два человека, однако их травмы не представляют угрозу жизни.