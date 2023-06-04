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22:05, 4 июня 2023Ценности

Блогерша раскрыла способ чистки стиральной машины с помощью двух дешевых средств

Блогерша Каролина Макколи заявила, что почистить стиральную машину помогут уксус и сода

Фото: Unsplash

Австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла дешевый способ почистить стиральную машину. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,8 миллиона подписчиков.

По словам инфлюэнсерши, справиться с данной проблемой помогут два домашних средства. Так, в первую очередь в барабан устройства следует засыпать пищевую соду, отметила эксперт. Затем понадобится побрызгать резиновую манжету люка белым уксусом и протереть ее тканью. Также уксус необходимо добавить в лоток для моющих средств.

После выполнения данных действий следует включить режим стирки с высокой температурой. При помощи данного лайфхака получится избавиться от загрязнений и неприятного запаха, утверждает автор видео.

В марте блогерша Анна Ланье раскрыла простой способ избавиться от накипи и неприятного запаха в стиральной машине. Пользовательница сети посоветовала разрезать лимон на две части и намазать зубной пастой. Затем, согласно ее рекомендациям, необходимо поместить цитрус вместе с гигиеническим средством в стиральную машину.

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    Алина Гостева
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