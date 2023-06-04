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06:38, 4 июня 2023Мир

Германия призвала Китай прекратить вербовку бывших немецких военных летчиков

Глава Минобороны ФРГ призвал Китай прекратить вербовку бывших немецких военных летчиков

Фото: Caroline Chia / Reuters

Германия призвала Китай прекратить вербовку бывших немецких военных летчиков для обучения своих собственных Военно-воздушных сил (ВВС). Соответствующее заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу, передает телеканал «Аль-Арабия».

Отмечается, что Берлин опасается возможного раскрытия секретов НАТО. «Я ясно дал понять, что ожидаю немедленного прекращения этой практики», — заявил глава Минобороны Германии. Кроме того, Писториус намекнул китайскому коллеге, что тот, вероятно, вряд ли был бы доволен в случае подобных действий со стороны Берлина.

В свою очередь, Ли Шанфу не стал отрицать практику найма бывших немецких военных летчиков, однако преуменьшал ее значение, добавил Писториус.

Осенью 2022 года стало известно о попытках КНР вербовать летчиков Королевства для обучения своих ВВС. По словам министра вооруженных сил Джеймса Хиппи, вербовка вызывает озабоченность в Министерстве обороны уже несколько лет, и британская контрразведка внимательно следит за этим.

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    Марина Совина
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