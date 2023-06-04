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14:21, 4 июня 2023Россия

Россиян предложили ставить на воинский учет без явки в военкомат

Минобороны России предлагает ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российских граждан будут ставить на воинский учет или снимать с него без явки в военкомат. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который разрабатывает и предлагает Минобороны. Его опубликовали на портале проектов нормативных актов в воскресенье, 4 июня.

По задумке авторов инициативы, процедура может проходить без личной явки на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе и иных государственных информационных системах.

«В этом случае гражданам в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг (функций) направляются соответствующие уведомления», — говорится в проекте постановления.

В то же время мероприятия по медицинскому освидетельствованию граждан, по проведению психологического отбора, а также при внесении изменений в документы персонального воинского учета намерены проводить при последующей явке гражданина в военный комиссариат, дополняется в документе.

Кроме того, подчеркивается, что «оповещение граждан о необходимости явки в военный комиссариат осуществляется в том числе посредством направления повестки военного комиссариата», при этом «повестки в электронной форме дублируются в личные кабинеты граждан в реестре направленных (врученных) повесток». Рассылка повесток в электронной форме осуществляется военными комиссариатами в автоматизированном режиме в порядке, определяемом российским правительством, говорится в документе.

Уведомление о сформированной повестке военного комиссариата передается гражданину в личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или при наличии технической возможности с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций).

В документе напоминается, что вручать гражданам повестки должны работники военного комиссариата или должностные лица из органов местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учета, а также руководители и должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу.

Помимо этого, оповещение граждан, состоящих на воинском учете, может осуществляться путем направления повестки военного комиссариата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания.

В Минобороны рассказали, что рассылку фейковых электронных повесток россиянам ведут украинские провокаторы.

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    Анна Щербакова
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