Минобороны прокомментировало рассылку фейковых электронных повесток россиянам

Минобороны: рассылку фейковых электронных повесток россиянам ведут украинские провокаторы

Фейковые электронные повестки, которые массово получают россияне на электронную почту, являются провокацией со стороны Украины. Об этом говорится в брифинге Национального центра управления обороной (НЦУО), текст которого опубликовало Минобороны России.

Целью этих действий является получение доступа к персональным данным граждан, прокомментировали в НЦУО. Формируемая корреспонденция имитирует повестки с требованием прибыть в военкомат и содержит в себе вредоносное программное обеспечение, говорится в тексте брифинга.

НЦУО призвал россиян не поддаваться на провокации и не публиковать свои персональные данные.

11 мая президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан в запасе. В Госдуме пояснили, что сборы направлены на восстановление навыков россиян, ранее служивших в рядах Вооруженных сил России. В нижней палате добавили, что повестки о явке на военные сборы резервистам будут отправлять в бумажном виде.

11 апреля Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных. Документ также предусматривает введение электронных повесток, юридическая сила которых приравнивается к извещению в традиционной форме. В Кремле заверили, что документ не связан с мобилизацией и направлен на актуализацию системы воинского учета.