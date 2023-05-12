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20:33, 12 мая 2023Россия

Минобороны прокомментировало рассылку фейковых электронных повесток россиянам

Минобороны: рассылку фейковых электронных повесток россиянам ведут украинские провокаторы

Фото: UnderhilStudio / Shutterstock / Fotodom

Фейковые электронные повестки, которые массово получают россияне на электронную почту, являются провокацией со стороны Украины. Об этом говорится в брифинге Национального центра управления обороной (НЦУО), текст которого опубликовало Минобороны России.

Целью этих действий является получение доступа к персональным данным граждан, прокомментировали в НЦУО. Формируемая корреспонденция имитирует повестки с требованием прибыть в военкомат и содержит в себе вредоносное программное обеспечение, говорится в тексте брифинга.

НЦУО призвал россиян не поддаваться на провокации и не публиковать свои персональные данные.

11 мая президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан в запасе. В Госдуме пояснили, что сборы направлены на восстановление навыков россиян, ранее служивших в рядах Вооруженных сил России. В нижней палате добавили, что повестки о явке на военные сборы резервистам будут отправлять в бумажном виде.

11 апреля Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных. Документ также предусматривает введение электронных повесток, юридическая сила которых приравнивается к извещению в традиционной форме. В Кремле заверили, что документ не связан с мобилизацией и направлен на актуализацию системы воинского учета.

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Алан Босиков
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