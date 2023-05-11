Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан в запасе. Что это такое и к кому относится

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2023 году находящихся в запасе россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан, которые пребывают в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству страны и органам исполнительной власти субъектов России поручено обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом граждан для прохождения сборов. Указ вступает в силу со дня опубликования.

В президентском указе уточняется, что резервисты будут проходить сборы в Вооруженных силах (ВС) России, войсках национальной гвардии, а также органах госохраны и федеральной службы безопасности.

Что такое военные сборы

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, что военные сборы являются обычными учениями, длительность которых не превышает двух месяцев. Во время сборов, проходящих в воинских частях и на полигонах, граждане, в частности, помогают приводить в порядок боевую технику и проверяют ее готовность, рассказал эксперт. «Этих ребят еще называют партизанами», — сказал он. Таким образом, по утверждению Литовкина, россияне, которые были призваны в ходе военных сборов, не попадут в зону специальной военной операции на Украине.

Если бы это подразумевалось, то было бы прописано в указе Виктор Литовкин военный эксперт

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев указал, что сборы нужны для восстановления навыков тех, кто уже прошел службу в армии. «Людей, которые не служили в армии, приглашать на сборы с целью боевого слаживания не имеет смысла — им еще нужно получить военно-учетную специальность», — сказал он.

Член комитета нижней палаты парламента Евгений Лебедев рассказал, что военные сборы с 1990-х годов были несистемными, из-за чего служившие в армии и имеющие военно-учетную специальность граждане утратили свои навыки. «Поэтому решено возобновить эти сборы», — пояснил он, добавив, что их периодичность будет зависеть от нормативных документов Министерства обороны. Депутат также отметил, что сборы не надо путать с призывом в армию. «Участники проходят краткосрочный курс, маневровое обучение и восстанавливают навыки по своей воинской профессии. После этого их отпускают домой, на работу», — рассказал Лебедев.

В России предложили проводить сборы для не служивших мужчин старше 30 лет

12 января глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял об отсутствии необходимости военных сборов для всей молодежи. Он отметил, что система мобилизационного резерва, созданная в России, полностью отвечает угрозам и вызовам, которые стоят перед страной.

До этого депутат Соболев выступил с призывом ввести обязательные военные сборы длительностью шесть месяцев для российской молодежи. По его мнению, резервистов не хватит для противостояния НАТО, поэтому «100 процентов молодых людей» важно обучить военным специальностям.

Позднее Соболев заявил, что не служившие россияне старше 30 лет и находящиеся в запасе будут привлечены к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Он объяснил, что таким образом данная категория россиян сможет получить военно-учетную специальность и не быть «пушечным мясом». Все россияне должны иметь военно-учетную специальность. «Ряд гражданских специальностей тесно переплетены с военными. Если гражданин — специалист по ремонту и наладке техники, именно эти его навыки и должны учитываться», — также сказал законотворец.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что если в России будет принят закон о военных сборах для неслуживших старше 30 лет, то на таких мероприятиях мужчины будут изучать военную технику и учиться стрелять. По его мнению, в рамках подобных военных сборов нужно дать гражданским людям представление о том, чем занимается армия. В том числе для этого следует изучать юридические тонкости службы и военные уставы. Помимо этого, россияне будут изучать стрельбу из автомата Калашникова и метание гранат. Полковник в отставке отметил, что на сборы будут призваны те, кому это позволит состояние здоровья. «А те, которые здоровы и по каким-то причинам не попали в армию, то им хотя бы надо понять, что такое армия, как применять оружие и стрелять. Потому что при мобилизации они все равно будут призваны в армию, и если их призовут, то они будут выполнять функцию военнослужащих. Самое главное, чтобы это не повлияло на тех, кто не может резко "бросить" свою работу и отправиться на сборы», — предположил экс-офицер спецназа.