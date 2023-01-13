Россиянам раскрыли подробности обучения на военных сборах

Полковник Матвийчук предположил, что на военных сборах россияне будут учиться стрелять

Если в России будет принят закон о военных сборах для неслуживших старше 30 лет, то на таких мероприятиях мужчины будут изучать военную технику и учиться стрелять. Подробности военных тренировок раскрыл в беседе с URA.ru бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По мнению Матвийчука, в рамках подобных военных сборов нужно дать гражданским людям представление о том, чем занимается армия. В том числе для этого следует изучать юридические тонкости службы и военные уставы. Помимо этого, россияне будут изучать стрельбу из автомата Калашникова и метание гранат.

Полковник в отставке отметил, что на сборы будут призваны те, кому это позволит состояние здоровья. «А те, которые здоровы и по каким-то причинам не попали в армию, то им хотя бы надо понять, что такое армия, как применять оружие и стрелять. Потому что при мобилизации они все равно будут призваны в армию, и если их призовут, то они будут выполнять функцию военнослужащих. Самое главное, чтобы это не повлияло на тех, кто не может резко "бросить" свою работу и отправиться на сборы», — предположил экс-офицер спецназа.

13 января член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что неслужившие россияне старше 30 лет и находящиеся в запасе будут привлечены к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Позже Соболев объяснил, что планы по проведению сборов находятся пока в формате идеи.

Председатель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев подчеркнул, что законопроект о сборах для россиян старше 30 лет не обсуждался и не принят на уровне Госдумы, однако его стоит поддержать, если будет подобное рассмотрение. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал эту инициативу несовместимой с реальностью.