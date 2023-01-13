В Госдуме назвали мечтами военные сборы для россиян старше 30 лет

Депутат Картаполов назвал военные сборы для россиян старше 30 лет нереальными

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил инициативу организовывать военные сборы для части россиян старше 30 лет и назвал их несовместимыми с реальностью. Об этом депутат заявил в разговоре с РБК.

Картаполов ответил на заявление члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева. По его словам, неслужившие россияне старше 30 лет и находящиеся в запасе будут привлечены к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию.

«Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом», — прокомментировал инициативу глава думского комитета по обороне. Сам же Соболев, анонсировавший сборы, объяснил, что планы по их проведению находятся пока в формате идеи.

Помимо Картополова об инициативе высказались и другие депутаты. Так, председатель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что законопроект о сборах для россиян старше 30 лет не принят на уровне Госдумы, однако его стоит поддержать, если будет подобное рассмотрение.