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17:30, 13 января 2023Россия

В Госдуме назвали мечтами военные сборы для россиян старше 30 лет

Депутат Картаполов назвал военные сборы для россиян старше 30 лет нереальными

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил инициативу организовывать военные сборы для части россиян старше 30 лет и назвал их несовместимыми с реальностью. Об этом депутат заявил в разговоре с РБК.

Картаполов ответил на заявление члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева. По его словам, неслужившие россияне старше 30 лет и находящиеся в запасе будут привлечены к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию.

«Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом», — прокомментировал инициативу глава думского комитета по обороне. Сам же Соболев, анонсировавший сборы, объяснил, что планы по их проведению находятся пока в формате идеи.

Помимо Картополова об инициативе высказались и другие депутаты. Так, председатель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что законопроект о сборах для россиян старше 30 лет не принят на уровне Госдумы, однако его стоит поддержать, если будет подобное рассмотрение.

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Варвара Кошечкина
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В Госдуме назвали мечтами военные сборы для россиян старше 30 лет
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