В Госдуме разъяснили инициативу о военных сборах для россиян старше 30 лет

Депутат Журавлев заявил, что решение о военных сборах для россиян в Госдуме не принималось

Решение о военных сборах для части россиян старше 30 лет не принималось путем голосования в Госдуме, а значит, такого закона нет. Это личная инициатива одного из депутатов. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он ответил на заявление члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева. По его словам, не служившие россияне старше 30 лет и находящиеся в запасе будут привлечены к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию.

Как разъяснил Журавлев, подобный законопроект не принят, однако его стоит поддержать, если будет подобное рассмотрение. «И если сказать мое личное мнение, то ситуация заключается в том, что спецоперация эта быстро не закончится, и нужно это будет или не нужно — сейчас никто сказать точно не может. Но если они будут к этому готовы, это очень и очень хорошо. Поэтому здесь я всецело поддерживаю депутата Соболева», — заявил парламентарий.

12 января глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял об отсутствии необходимости военных сборов для всей молодежи. Он отметил, что система мобилизационного резерва, созданная в России, полностью отвечает угрозам и вызовам, которые стоят перед страной.

