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23:59, 4 июня 2023Мир

В США объяснили звуки взрыва в Вашингтоне

В США объяснили звуки взрыва в Вашингтоне падением бизнес-джета в Вирджинии

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), комментируя информацию о звуках взрыва в Вашингтоне, сообщило, что бизнес-джет Cessna Citation упал в штате Вирджиния. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что судно Cessna врезалось в гористую местность на юго-западе Вирджинии в тот момент, когда в Вашингтоне слышали звуковой удар.

Накануне жители американской столицы сообщили, что днем ​​услышали грохот на большой территории. Представители пожарной службы и службы внутренней безопасности в Вашингтоне опровергли сообщения о каких-либо инцидентах в городе.

Ранее власти США опровергли сообщения о взрыве возле Пентагона. До этого в Twitter появилось множество публикаций, в которых говорилось о мощном взрыве возле оборонного ведомства. Многие из них сопровождались одним и тем же снимком с большим столбом черного дыма. Однако в официальных источниках и крупных СМИ информации об инциденте не было.

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    Марина Совина
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