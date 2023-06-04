В США объяснили звуки взрыва в Вашингтоне падением бизнес-джета в Вирджинии

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), комментируя информацию о звуках взрыва в Вашингтоне, сообщило, что бизнес-джет Cessna Citation упал в штате Вирджиния. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что судно Cessna врезалось в гористую местность на юго-западе Вирджинии в тот момент, когда в Вашингтоне слышали звуковой удар.

Накануне жители американской столицы сообщили, что днем ​​услышали грохот на большой территории. Представители пожарной службы и службы внутренней безопасности в Вашингтоне опровергли сообщения о каких-либо инцидентах в городе.

Ранее власти США опровергли сообщения о взрыве возле Пентагона. До этого в Twitter появилось множество публикаций, в которых говорилось о мощном взрыве возле оборонного ведомства. Многие из них сопровождались одним и тем же снимком с большим столбом черного дыма. Однако в официальных источниках и крупных СМИ информации об инциденте не было.