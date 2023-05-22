Власти США отреагировали на сообщения о взрыве возле Пентагона

Представитель Пентагона опроверг сообщения в соцсетях о взрыве возле здания ведомства

Власти США опровергают сообщения о взрыве возле Министерства обороны США. Так представитель Пентагона отреагировал на ряд публикаций в соцсетях, которые сопровождались снимком, якобы сделанным возле здания ведомства, сообщает RT.

Ранее в Twitter появилось множество публикаций, в которых говорилось о мощном взрыве возле Пентагона. Многие из них сопровождались одним и тем же снимком с большим столбом черного дыма.

Однако в официальных источниках и крупных СМИ информации об инциденте не было. Местные жители писали в соцсетях, что никакого дыма возле Пентагона нет. Журналист турецкого телеканала TRT Юнус Паксой, находящийся в Вашингтоне, также опубликовал снимок из американской столицы, на котором не видно никаких следов взрыва. Детально изучив снимок, другой журналист Ник Уотерс предположил, что он мог быть сгенерирован нейросетью.