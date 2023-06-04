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00:52, 5 июня 2023Мир

США оценили возможность холодной войны с Китаем

Помощник Байдена Салливан: США не считают неизбежными конфликт или холодную войну с Китаем
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что Вашингтон не считает неизбежными конфликт или холодную войну с Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты и Китай пытаются не допустить «перерастания конкуренции в конфликт». «Одним из ключевых элементов является то, что наряду с интенсивной конкуренцией мы поддерживаем интенсивную дипломатию», — сказал он.

Салливан выразил надежду, что в ближайшие месяцы работа между сторонами продолжится, и высокопоставленные представители Соединенных Штатов будут взаимодействовать со своими коллегами из Китая.

«Мы уверены, что нельзя говорить о неизбежности конфликта или холодной войны между Соединенными Штатами и Китаем», — отметил он.

Ранее министр национальной обороны Китая Ли Шанфу заявил, что масштабный конфликт между Вашингтоном и Пекином может привести к катастрофическим последствиям для всего мира. Он указал, что китайско-американские отношения имеют глобальное значение, а конфронтация между странами негативно отразится на всем международном сообществе.

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    Марина Совина
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