В Китае предрекли глобальную катастрофу в случае масштабного конфликта с США

Минобороны Китая: масштабный конфликт с США может обернуться глобальной катастрофой

Масштабный конфликт между Вашингтоном и Пекином может привести к катастрофическим последствиям для всего мира. Об этом заявил министр национальной обороны Китая Ли Шанфу, передает ТАСС.

Он указал, что китайско-американские отношения имеют глобальное значение, а конфронтация между странами негативно отразится на всем международном сообществе. «Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или противостояние между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», — отметил Шанфу.

По его словам, в последние несколько лет отношения между странами находились на очень низком уровне. Министр подчеркнул, что Пекину и Вашингтону необходимо искать точки соприкосновения, общие интересы для развития двусторонних связей и углубления сотрудничества, несмотря на их различия. «Мы считаем, что Китай и США должны оправдать ожидания стран мира и следовать веяниям времени», — добавил Шанфу.

Ранее состоялась встреча главы Минобороны США Ллойда Остина и Ли Шанфу вопреки нежеланию Пекина. Однако, как уточнили в Пентагоне, у них не было «предметного обмена мнениями».